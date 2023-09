Menina de 2 anos fica ferida após cair do segundo andar de um apartamento

A criança foi encontrada desacordada e com um ferimento na testa por vizinhos, que a levaram imediatamente ao hospital

Uma criança de 2 anos foi socorrida após uma queda, do segundo andar de um edifício, no bairro distrito Cachoeira do Vale, em Timóteo, região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Uma mulher de 28 anos, alegada responsável pelo cuidado da criança, acabou detida em conexão com o incidente, que ocorreu na noite de quarta-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, durante a queda, a menina colidiu com as telhas de amianto de uma garagem. Apesar da gravidade do acidente, os médicos responsáveis pelo atendimento da criança informaram às autoridades que seu estado de saúde estava estável. A menina permanece hospitalizada desde a noite de quarta-feira e será submetida a uma série de exames médicos.

Enquanto a menina estava sendo socorrida, a mulher de 28 anos se dirigiu à polícia e se identificou como responsável pela criança. Ela relatou que a mãe da menina a havia encarregado de cuidar da criança, já que não retornaria para casa até o dia seguinte. No entanto, conforme o relato da mulher, ela precisou sair por volta das 19h30 e deixou a menina dormindo em casa enquanto foi até uma lanchonete nas proximidades para comprar comida.

Em seu depoimento à polícia, a mulher explicou que trancou a porta de casa para evitar que a menina tivesse acesso às escadas, mas não soube explicar como a criança conseguiu chegar à sacada de onde caiu. Ela afirmou que esteve fora de casa por cerca de 40 minutos. Após prestar esclarecimentos, a mulher foi conduzida à delegacia para continuação das investigações.