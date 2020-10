Menina de 11 anos teria sido abusada pelo pai na semana anterior ao Dia das Crianças

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um crime de estupro de vulnerável que teria acontecido na Zona Oeste da cidade, no último fim de semana. De acordo com as informações, um homem teria abusado da própria filha, uma criança de 11 anos, que passava o feriado de Dia das Crianças com o suspeito.

O episódio só veio a tona, após a mãe da jovem perceber que a vítima apresentava comportamento fora do habitual. Foi quando a mulher de 34 anos resolveu questionar a menina e ficou sabendo o que teria acontecido, além de ser informada que essa não foi a primeira vez.

Durante o depoimento prestado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá, a responsável pela criança declarou o que ouviu da menina: o início dos casos aconteceu em setembro. A dona de casa também revelou que decidiu procurar a polícia, após confrontar o pai da garota e ele negar.

De acordo com a Polícia Civil, o relato da criança pode revelar outros possíveis abusos cometidos pelo homem. Além disso, informou que a vítima passará por um exame de corpo de delito.