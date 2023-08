Menina de 10 anos se casa 12 dias antes de morrer

Emma e DJ realizaram a sua cerimônia de casamento no dia 29 de junho, apenas 12 dias antes do triste falecimento de Emma devido a leucemia

Emma Edwards, de 10 anos, sempre nutriu o sonho de se casar. Juntamente com seu namorado, Daniel Marshall Christopher “DJ” Williams, Jr., Emma tentou realizar uma cerimônia de casamento na sua escola primária. No entanto, os planos foram interrompidos quando a professora informou ao casal que não poderiam realizar o casamento na escola.

Emma e DJ realizaram a sua cerimônia de casamento no dia 29 de junho, apenas 12 dias antes do triste falecimento de Emma devido a leucemia. A jornada de Emma com a leucemia linfoblástica aguda começou em abril de 2022. Seus pais, Alina e Aaron Edwards, residentes em Walnut Cove, Carolina do Norte, mantiveram a esperança de que ela venceria o câncer.

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, conforme a Mayo Clinic. Embora seja o câncer mais comum em crianças, os tratamentos oferecem boas chances de recuperação. No entanto, em junho, os pais de Emma receberam uma devastadora notícia: o câncer era incurável e ela tinha apenas poucos dias de vida.

O casamento, que ocorreu em um jardim, foi montado em menos de dois dias e contou com cerca de 100 convidados, todos envolvidos de maneira voluntária e generosa. Uma amiga do casal conduziu a cerimônia, lendo um versículo da Bíblia, enquanto a melhor amiga de Emma atuou como madrinha.