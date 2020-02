Menina é morta ao ser confundida com PM

PUBLICIDADE 

A adolescente morta com um tiro na cabeça ao ligar o flash de um celular para tirar uma foto estava brincando perto da casa onde morava momentos antes do disparo que a matou, segundo testemunha que estava no local. A polícia dará andamento às investigações nesta segunda-feira (3)

Khaylane da Silva Nascimento, de 15 anos, morreu após ter sido alvo de uma rajada de tiros perto de onde morava, em Santos-SP. Uma testemunha relatou à polícia que a vítima foi confundida com policiais ao ativar o flash da câmera de um celular em uma área considerada perigosa.

Segundo os relatos, foram cerca de seis disparos e apenas um atingiu a adolescente, na região da testa.Um vizinho socorreu a vítima e a levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A adolescente chegou à UPA com vida. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio simples. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão em andamento.