Menina acaba com tesoura alojada na cabeça após briga entre irmãos

Uma menina filipina, de 9 anos, acabou com uma tesoura alojada na cabeça após uma briga com seu irmão mais novo, de 5 anos. Segundo os pais, o menino atingiu a irmã com a mochila da escola, que continha o objeto.

A menina foi levada às pressas para o hospital, onde ficou apenas para observação. A criança precisou ficar uma semana com a tesoura alojada na cabeça, já que a família não tinha condições para pagar a remoção.

Sensibilizados pela situação, os moradores da comunidade onde a família mora, em Sarangani, se reuniram e conseguiram arrecadas cerca de US$ 540, o que equivale a R$ 2.599, para cobrir os custos da cirurgia.

Atualmente, ela continua em observação, mas, segundo o The Post, os médicos afirmam que a menina deve voltar à sua rotina em breve.