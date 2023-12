Melhores Cassinos Online do Brasil: Top 17 Sites para Jogar Cassino no Brasil em 2024

Nas propagandas da televisão, nas parcerias com influenciadores e, até mesmo, nos bares e restaurantes, os melhores cassinos online estão dominando o Brasil.

Se tem tanta gente interessada nisso, é porque os sites de cassino brasileiros tem características únicas. Além de toda a diversão de jogos clássicos e dos últimos lançamentos, tudo é muito rápido e prático.

Na sequência, mostramos nossos testes dos principais cassinos brasileiros, utilizando quesitos como qualidade dos jogos, os tipos de bônus oferecidos e a segurança para fazer o nosso ranking.

É claro que só havia espaço para um grande vencedor: O Jackpot City se saiu melhor do que a concorrência e ficou com a primeira posição entre os 17 melhores cassinos online do país.

Ficou curioso para saber o resto? Então prepare o café, pois já vamos começar!

Melhores Cassinos Online do Brasil

Com os melhores cassinos online brasileiros apresentados, vamos conferir tudo o que os 5 mais bem ranqueados tem para oferecer. Confira!

1. Jackpot City – Melhor cassino online do Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vantagens

Atendimento 24 horas em português

Bônus de depósito de até R$8.000

600+ jogos disponíveis

Aceita Pix e transferência bancária

Segurança com criptografia reforçada

Desvantagens

Sem suporte por telefone

Design mais antigo

O Jackpot City é o melhor cassino online do Brasil por ter uma grande variedade de jogos, oferecendo mais de 600 jogos diferentes.

Muitos deles são fornecidos pela Microgaming, uma das gigantes do setor de jogos online. Mostrando o histórico e segurança oferecida por aqui, notamos que o Jackpot City está no ar desde 1998, quase 25 anos de existência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Variedade de jogos: 4,9/5

O jogo online mais buscado no Jackpot City é o caça-níquel Mega Moolah, que vem com jackpots progressivos incríveis. No total, o cassino traz mais de 500 caça-níqueis online, além de opções como roleta, poker, blackjack, raspadinhas, blackjack e jogos ao vivo.

O cassino ao vivo, especialmente, merece destaque por aqui. Encontramos versões de bingo, slots e, até mesmo, uma variante do Banco Imobiliário. Olha só um resumo:

Blackjack ao vivo

Roleta

Bingo

Slots

Bacará

Gameshows

Bônus e Recompensas: 5/5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por aqui, você pode embolsar até R$8.000 em bônus de depósito ao abrir sua conta no Jackpot City. O bônus de boas-vindas vale para os quatro primeiros depósitos, de até R$2.000 cada.

Além disso, o site possui um programa de recompensas que é ativado automaticamente. Assim que você fizer seu cadastro, sua conta já será creditada com 2.500 pontos de fidelidade de graça.

Compatibilidade móvel: 4,9/5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para você que quer jogar com o celular, vale a pena conferir o app para Android ou o site otimizado para todos os sistemas operacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão móvel funcionou muito bem nos nossos testes, sem travamentos ou outros problemas. Além do mais, praticamente todos os jogos estão disponíveis, incluindo os caça-níqueis e as mesas do cassino ao vivo.

Meios de pagamento: 5/5

O Jackpot City tem uma grande variedade de meios de pagamento. Aqui, você pode escolher entre cartões de crédito/débito, transferência bancária, Pix, carteiras eletrônicas e, mais recentemente, criptomoedas.

Quanto aos limites de depósito, encontramos um depósito mínimo de R$40 e saque máximo de R$10.000 limitado a cada 24 horas. E, para garantir que todas as transações sejam seguras, o cassino conta com a criptografia SSL.

>> Receba até R$8.000 em bônus no Jackpot City

2. Spin Casino – Melhores jogos ao vivo de qualquer cassino online do Brasil

Vantagens

+500 jogos disponíveis

Bônus de boas-vindas de até R$5.000

Licença de Malta

Otimizado para celulares

+100 mesas de cassino ao vivo

Desvantagens

Poucas ofertas de giros grátis

Necessário fazer login antes de ver todos jogos

Na segunda posição, o Spin tem o melhor cassino ao vivo do Brasil. Com blackjack ao vivo, roleta e mais de 500 jogos online de qualidade, o Spin está entre os sites favoritos dos brasileiros há anos.

Na ativa desde 2001, o Spin Casino é um dos cassinos online mais antigos do Brasil. Sua reputação e longevidade falam por si, mostrando que o site segue se reinventando para manter seu lugar no topo.

Variedade de jogos: 4,8/5

O Spin Casino é desenvolvido por grandes operadoras com os jogos de cassino mais confiáveis. Microgaming, Evolution Gaming e NetEnt uniram forças para estabelecer este cassino online e confirmamos que este site de apostas pode agradar a todos.

O cassino tem um grande número de jogos; aproximadamente 500 títulos foram criados como jogos de mesa, roletas, blackjack e outros.

Se houvesse algo para ser adicionado, poderíamos citar o bingo online e, quem sabe, trazer as apostas esportivas de volta.

Bônus e Recompensas: 4,9/5

Assim que você se cadastrar, você receberá um bônus de boas-vindas de até R$5.000. A oferta se divide nos seus primeiros depósitos desta maneira:

1º depósito: R$2.000

2º depósito: R$1.500

3º depósito: R$1.500

Infelizmente, o cassino não vem com muitas ofertas de giros grátis. Porém, ao usar sua conta, você receberá promoções personalizadas, incluindo bônus e competições com prêmios em dinheiro.

Eles também oferecem um programa de fidelidade que traz giros grátis e bônus para os membros do site de apostas, tudo enquanto você se diverte nas centenas de slots e jogos de roleta.

Compatibilidade móvel: 4,9/5

O Spin oferece vários jogos divertidos para celular, ainda que nem todos do catálogo sejam compatíveis com dispositivos móveis.

Os dispositivos compatíveis são iPhones, iPads, smartphones, Android e tablets. Existe um app para Android, que deve ser baixado diretamente no site de apostas.

Meios de pagamento: 4,5/5

O Spin oferece diferentes métodos de pagamento, então você pode escolher uma forma de depósito que mais se ajuste às suas preferências. Entre as opções disponíveis, encontramos cartões de crédito, Pix, transferência bancária e carteiras eletrônicas.

Os saques levam entre 24 e 48 horas para aparecer em sua conta. Quanto aos depósitos, o valor é creditado instantaneamente, uma vez que um pagamento tenha sido feito.

O cassino usa a tecnologia de criptografia SSL para proteger as informações pessoais dos jogadores. O Spin Casino conta com licenças do Reino Unido e de Malta para garantir a segurança dos seus jogadores.

>> Aproveite o bônus de até R$5.000 do Spin Casino

3. Royal Vegas – Melhor bônus de cadastro entre os cassinos online brasileiros

Vantagens

Bônus de até R$6.000

30+ slots de jackpots progressivos

App para Android

Jogos grátis e por dinheiro real

Cassino ao vivo completo

Desvantagens

Não aceita criptomoedas

Sem atendimento por telefone

Para fechar o nosso top 3, temos o Royal Vegas com os melhores bônus de cassino online do Brasil. O site conta com mais de 700 jogos à sua disposição, divididos em sete categorias diferentes. O nome não é coincidência, já que eles almejam trazer a diversão do cassino físico para a sua telinha.

A segurança está garantida com uma licença de Malta, emitida ainda em 2001. Estamos falando de um dos melhores sites de jogos de cassino, totalmente otimizado para apostadores brasileiros.

Variedade de jogos: 4,7/5

O cassino Royal Vegas oferece centenas de jogos de cassino online diferentes, incluindo os melhores títulos da Microgaming e da NetEnt. Para encontrar seus jogos preferidos rapidamente, você também pode usar os filtros disponíveis na plataforma.

O cardápio está recheado, com algo para todos os gostos. Por exemplo, você pode escolher começar no blackjack ao vivo, vídeo poker, slots e caça-níqueis progressivos, jogos de mesa, roleta e mais

O cassino Royal Vegas é conhecido por ter a melhor Série de Blackjack e recomendamos que você a experimente!

Bônus e Recompensas: 4,9/5

A verdade é que nenhum outro cassino brasileiro foi capaz de derrotar o Royal Vegas no quesito bônus de boas-vindas. Ao se registrar, você poderá embolsar o seguinte:

1º Depósito: 100% até R$1.500 em bônus

2º Depósito: 100% até R$1.500 em bônus

3º Depósito: 100% até R$1.500 em bônus

4º Depósito: 100% até R$1.500 em bônus

Quanto ao programa de fidelidade, você será recompensado com 2500 pontos no momento em que se registrar e se tornar um membro de bronze. Quanto mais você jogar e apostar, mais você irá receber em pontos de bônus e recompensas.

Compatibilidade móvel: 4,4/5

Este cassino online não tem um app, mas você pode ir ao site otimizado para se divertir com os vários jogos de cassino compatítveis com o seu celular.

Você só precisa de um dispositivo móvel com uma boa conexão à internet. A navegação no site móvel é clara e intuitiva, permitindo que você jogue em qualquer lugar que quiser e a qualquer momento.

Meios de pagamento: 4,6/5

As opções bancárias são primordiais para qualquer cassino online, afinal de contas, todos queremos depósitos e saques rápidos e acessíveis. Este cassino tem mais de 10 métodos de pagamento, incluindo cartões Visa e MasterCard, Pix, transferência bancária, e-wallets e mais.

As transações podem levar de um a dois dias, embora os saques por transferência bancária possam levar até sete dias. O valor mínimo de depósito é de R$50, com saques máximos de R$50 mil por mês.

>> Consiga até R$6.000 em bônus no Royal Vegas