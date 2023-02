Melhores slots online em Portugal: Top sites portugueses de caça níqueis por bônus, recursos, prêmios e mais!

Os slots online e outros jogos de azar estão dominando o mundo inteiro, e não seria diferente em Portugal!

Se você também gosta de girar os rolos e buscar aqueles prémios electrizantes, confira nosso guia completo sobre os melhores jogos de slot machines para portugueses.

Com um pequeno spoiler, já podemos adiantar que o Bizzo Casino foi o nosso grande campeão, com muitas opções de jackpot, quase 5.000 slots no total e boas promoções.

Mas tem muita gente na disputa! Vejamos quem realmente tem o que é preciso:

Melhores slots online de Portugal

Bizzo: Melhor slot machine de Portugal no geral

22bet: Melhores prémios de jackpot

HellSpin: Melhor para jogadas grátis

BitStarz: Melhor para jogar com criptomoedas

National: Melhores torneios de slot

20bet: Melhor para dispositivo móvel

Pin Up: Melhores slots grátis

Lucky 31: Melhores provedores de jogo

1. Bizzo – Melhor slot machine de Portugal no geral

Prós:

Mais de 4800 jogos de slots

95+ proveedores de jogo

Frequentes torneios de slot online

Programa VIP exclusivo

bónus de até 100 euros

Contras:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apoio ao cliente somente por chat ao vivo

O Bizzo Casino foi lançado em 2021 e desde então já conta com milhares de slots à disposição dos seus utilizadores. Mas, além da elevada quantidade de slot machines, o Bizzo também oferece uma experiência fluída e intuitiva.

Quantidade de slots: 5/5

Embora não seja o casino com o maior número de jogos disponíveis, o Bizzo Casino destaca-se pelo elevado número de slot machines: São mais de 4500 slots, todas elas com RTPs justos e prémios interessantes.

Qualquer que seja a sua preferência em termos de slots, é garantido que vai encontrar uma boa seleção no Bizzo. Existem jogos com vários tipos de linhas de pagamento, número de tambores e tamanhos de aposta diferentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se pretende jogar a outros jogos de casino clássicos que não slots, a verdade é que o Bizzo tem pouco mais a oferecer além do Blackjack e da Roleta.

No entanto, para colmatar essa falha, o Bizzo Casino também oferece muitos jogos de azar exclusivamente concebidos para os casinos online.

Bónus e promoções: 4.5/5

Quer se trate de um novo jogador ou de um membro assíduo do casino, o Bizzo disponibiliza sempre bónus apelativos. Para começar, existe a possibilidade de receber 100% até 100 euros no primeiro depósito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, também existem ofertas de rodadas grátis e um programa de fidelização bastante convincente.

Ou seja, há um incentivo constante para continuar a utilizar este casino e os jogadores frequentes não se sentem injustiçados perante os novos utilizadores.

Métodos de pagamento: 4.7/5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Bizzo Casino oferece métodos de pagamento bastante abrangentes e suficientes para a grande maioria dos apostadores portugueses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos métodos habituais, como cartões de crédito ou transferências bancárias, o Bizzo também disponibiliza pagamentos através de carteiras electrónicas, como Neteller ou Skrill, e através de criptomoedas.

Avaliação geral: 4.7/5

Ao somar todas estas características do Bizzo, e acrescentando ainda o layout excecional e extremamente intuitivo, torna-se claro que este é um dos melhores casinos para jogar slot machine em Portugal.

A variedade de slots é o seu fator mais atrativo, mas a facilidade de utilização, assim como os bónus e os métodos de pagamento disponibilizados ajudam a que este seja o casino de eleição de muitos jogadores portugueses.

Descubra agora as mais de 4500 slots do Bizzo Casino clicando aqui.

2. 22Bet – Melhores slots de jackpot de Portugal

Prós:

Aceita 10+ criptomoedas

Apps para Android e iOS

100+ slots de jackpot

bónus de até 300 euros

Prémios semanais de milhares de euros

Contras:

Focado em apostas esportivas

Embora o layout do site seja algo confuso, a 22Bet oferece uma experiência de jogo online bastante completa.

Este casino não só oferece aos jogadores mais de 4 mil tipos de slots online, como também disponibiliza muitos outros jogos e apostas desportivas.

Quantidade de slots: 4.2/5

Embora a 22Bet disponibilize milhares de slots machines, outros casinos desta lista oferecem um maior número de slots.

No entanto, se está à procura de um casino que também lhe ofereça outros tipos de apostas, a 22Bet é uma excelente opção.

Além dos clássicos do casino, a 22Bet também disponibiliza apostas desportivas e uma excelente seleção de jogos ao vivo.

Bónus e promoções: 4/5

Bónus e ofertas promocionais é algo que não falta aos jogadores do 22Bet. Este site de slots oferece um bónus de 100% até 300 euros no primeiro depósito, além de torneios semanais valendo até 10.000 euros em prémios.

Métodos de pagamento: 4.4/5

A 22Bet aceita a grande maioria dos métodos de pagamento convencionais, incluindo Paysafecard.

Mas, ainda que a grande maioria dos pagamentos seja efetuada quase instantaneamente, o que mostra a qualidade e fiabilidade da plataforma.

Avaliação geral: 4.2/5

A 22Bet mostra um grande potencial para ser um dos melhores casinos em Portugal para jogar slots online, no entanto ainda é necessário limar algumas arestas, como uma pequena atualização no design.

Já a versão móvel do site funciona na perfeição e é quase melhor do que a versão para computador. Além disso, a 22Bet conta ainda com uma gama de jogos considerável e que dará muitas horas de entretenimento aos jogadores mais ecléticos.

Clique aqui e comece a jogar slots online no 22Bet!

3. HellSpin – Site português com mais rodadas grátis para slots online

Prós:

Mais de 4000 slots online

bónus de até 400 euros

Até 150 rodadas grátis para novos jogadores

Design atractivo

Dezenas de slots rápidos (Aviator, etc.)

Contras:

Limite diário de levantamento de 4000€

Criado em 2022, o Hellspin tem um design refrescante e intuitivo e vários tipos de slot machines que irão agradar a todo o tipo de apostadores.

Um dos grandes destaques da plataforma é o seu visual moderno, atractivo e excitante, onde tudo ganha mais vida e a ação nunca perde ritmo.

Quantidade de slots: 4.7/5

Se estivéssemos a considerar a totalidade de jogos que o HellSpin disponibiliza, muito provavelmente dar-lhe-íamos um 5. No entanto, como o que interessa para esta nossa análise é a oferta de slots online temos de nos contentar com uns respeitáveis 4.7.

O HellSpin oferece mais de 4000 slots online diferentes. Os apostadores podem encontrar neste casino as slots mais populares e jogos que se enquadrem nas suas preferências.

Existem jogos para quem prefere slots de 3 linhas, de 4, de 5 ou até mais. E, quando for necessário um tipo de jogo diferente, o HellSpin também oferece dezenas de jogos ao vivo.

Bónus e promoções: 4.1/5

Um dos grandes trunfos do HellSpin é trazer rodadas grátis para os novos jogadores. Ao se registar por aqui, pode ganhar 100% a mais no primeiro depósito e mais 150 rodadas grátis.

Os apostadores frequentes do HellSpin podem beneficiar do programa VIP e ganhar prémios de valor considerável, então é importante estar atento.

Métodos de pagamento: 4/5

O HellSpin disponibiliza alguns dos métodos de pagamento mais populares entre os jogadores portugueses, no entanto o processo de levantamento pode ser algo demorado.

Os utilizadores que queiram fazer um primeiro levantamento do seu dinheiro têm de passar por um processo de KYC que pode demorar até três dias úteis. O levantamento também pode demorar algum tempo até chegar à conta e existe um limite diário máximo de 4000€.

Avaliação geral: 4.4/5

O HellSpin mostra-se como um candidato muito forte a tornar-se num dos melhores casinos para slots e não só.

Este casino online ainda é recente no mercado, por isso é natural que ainda tenha algumas arestas por limar. Ainda assim, é uma excelente escolha para quem procura alguns dos melhores caça-níqueis do mercado.

Jogue nas melhores slots online de sempre no HellSpin!

4. BitStarz – Melhores slots online por criptomoedas entre os sites portuguese

Prós:

Slots comprovadamente justos

20+ slots online exclusivos

16+ meios de pagamento aceitos

bónus de até 5 BTC

Multi premiado internacionalmente

Contras:

Site apenas em portugués brasileiro

O BitStarz foi lançado em 2014 e foi um dos primeiros casinos online a aceitar pagamentos com criptomoedas, o que foi a chave para a sua popularidade.

Além de ser extremamente veloz nos pagamentos com moedas digitais, o BitStarz destaca-se também pela excelente variedade de slots, entre os quais se incluem jogos originais.

Quantidade de slots: 4.6/5

Mais uma vez, o BitStarz só não leva um 5 nesta categoria porque, apesar de ter centenas de jogos ao vivo e não só, o número de slots machines não é de todo surpreendente.

No entanto, as slots do BitStarz também não deixam a desejar – existem mais de 2000 slots online neste casino online.

Mas, o verdadeiro destaque de jogos para este casino vai para a quantidade de jogos originais feitos a pensar nos apostadores que jogam com criptomoedas.

O BitStarz tem jogos como Plinko, Crash ou Roda da Sorte, ideais para quando apetece fazer uma pausa de alguns dos melhores slots online de Portugal.

Bónus e promoções: 4.1/5

Ao escolher jogar slots no BitStarz, é possível receber não apenas 1, mas 4 bónus de depósito. A oferta vale até 5 BTC nas primeiras transações feitas na plataforma, desta maneira:

1º depósito: 100% até 1 BTC + 180 free spins

2º depósito: 50% até 1 BTC

3º depósito: 50% até 2 BTC

4º depósito: 100% até 1 BTC

Além disso, existem torneios quase que todo dia, entregando prémios em dinheiro. Durante nossa pesquisa, encontramos até mesmo um sorteio de um Tesla pela plataforma!

Métodos de pagamento: 4.5/5

Se estiver a planear jogar exclusivamente com criptomoedas, então não há dúvidas de que o BitStarz é um 5 no que toca ao processamento dos pagamentos.

No entanto, para os outros jogadores portugueses, a falta de pagamentos multibanco e PayPal deixa algo a desejar.

Ainda assim, além do excelente suporte para pagamentos com moedas digitais, o BitStarz aceita todos os outros métodos de pagamento populares.

É possível fazer depósitos e levantamentos com cartão de crédito, carteira digital, transferência bancária, Paysafecard e mais. Todos estes pagamentos também são rápidos, porém não tão rápidos como as transferências de criptomoedas e estão sujeitos a KYC.

Avaliação geral: 4.4/5

Tem uma boa seleção de slots (mais de 2000), entre as quais se destacam alguns das melhores slots online em Portugal e jogos de estúdios bem-conceituados no mercado do iGaming.

Além disso, o BitStarz disponibiliza ainda muitos outros jogos, todos eles com um return to player justo, um excelente serviço de apoio ao cliente e um dos melhores processamentos de pagamentos que encontramos nesta lista.

Aposte com Bitcoin nas slots online do BitStarz!

5. National – Melhores competições de jogos de slots para portugueses

Prós:

Torneios diários de slots

Site otimizado para dispositivos móveis

Mais de 4.000 slots online

bónus de até 100 euros

Apoio ao cliente 24 horas

Contras:

Traduções faltando

O National Casino é mais um dos muitos casinos online que apareceram recentemente e que tem milhares das melhores slots online em Portugal à disposição dos apostadores.

No entanto, existem alguns pequenos detalhes que tornam evidente a juventude desta casa de apostas, o que é estranho, dado que a empresa detentora do National Casino também é detentora de outros casinos como o 22Bet.

As traduções para Portugal deixam a desejar, mas podem ser facilmente superadas, sendo suficiente para podermos desfrutar dos milhares de slot machines com uma experiência de jogo fluida e agradável.

Quantidade de slots: 4.1/5

O National Casino tem mais de 2000 caça-níqueis. Existem jogos para todos os tipos de apostadores e todos os tipos de banca.

É possível escolher jogos com muitas ou poucas linhas de pagamento, com jackpots impressionantes e mais. Além do mais, a grande maioria dos slot machines pode ser usada gratuitamente, através do modo de demonstração.

Bónus e promoções: 4/5

O National é a casa dos melhores torneios de slot machines do nosso guia. Eles realmente incentivam essas competições entre os jogadores ao distribuir prémios de mais de 2.000 e 2.000 free spins por dia.

A loucura fica evidente desde o primeiro depósito na plataforma, o qual pode ativar o bónus de boas-vindas de 100% até 100 euros e mais 100 rodadas grátis no slot Avalon.

Na sequência, outro bónus de depósito fica disponível, agora de 50% até 200 euros e mais 50 free spins.

Métodos de pagamento: 4.7/5

Além de ter alguns dos tipos de depósito preferidos pelos apostadores portugueses, este casino também aceita pagamentos através de carteiras electrónicas de nicho e criptomoedas.

Além disso, os depósitos são quase instantâneos e têm apenas um limite mínimo de 10€. Os levantamentos demoram em média apenas 2 horas (consoante o tipo de pagamento), mas existe um limite máximo diário de 4000e.

Avaliação geral: 4.3/5

Quando os apostadores quiserem fazer uma pausa das melhores slots online de Portugal, o National Casino também disponibiliza muitos jogos com dealers ao vivo. No geral, você pode conhecer mais de 4.000 slots do mais alto nível.

Clique e comece a jogar no National Casino agora.

Como encontrar os melhores sites para jogar slots online em Portugal

Definimos algumas métricas de avaliação para podermos ser justos nas nossas análises dos melhores slots online em Portugal. Além das considerações gerais sobre a jogabilidade e os recursos oferecidos, consideramos também:

Opções de slot machines: É necessário que exista uma boa quantidade de jogos disponíveis. Para efeitos de pontuação, considerámos tanto a quantidade quanto a qualidade de slots online presentes na plataforma.

É necessário que exista uma boa quantidade de jogos disponíveis. Para efeitos de pontuação, considerámos tanto a quantidade quanto a qualidade de slots online presentes na plataforma. Prémios, torneios e ofertas : Com tantos casinos no mercado, é natural que seja melhor escolher um que ofereça bons bónus e promoções, como free spins e mais. Avaliamos a quantidade de promoções disponíveis para novos utilizadores e jogadores mais frequentes.

: Com tantos casinos no mercado, é natural que seja melhor escolher um que ofereça bons bónus e promoções, como free spins e mais. Avaliamos a quantidade de promoções disponíveis para novos utilizadores e jogadores mais frequentes. Depósitos e levantamentos: Avaliamos os métodos de levantamento e depósito disponíveis, assim como a velocidade das transferências, pois é necessário que seja fácil depositar e levantar dinheiro para jogar o seu slot favorito.

Por que o Bizzo é o melhor site de slot machines online de Portugal?

No que toca a jogos online de slots em Portugal, considerámos o Bizzo Casino como a melhor opção.

Primeiramente, seus métodos de pagamento são bons e existem bónus e promoções interessantes, entre as quais se destacam os bons bónus de depósito e as free spins constantes.

Mas, além de todas as outras características excelentes, o destaque vai para a quantidade de slots online, que é absolutamente fenomenal.

O Bizzo tem mais de 4500 opções de slots. É possível encontrar todo o tipo de linhas de pagamento e existem jogos ideais para todos os tipos de banca. Independentemente do tamanho da sua aposta, vai encontrar um jogo à sua medida no Bizzo.

Popular no momento: Melhores Bitcoin Cassinos no Brasil

Dúvidas comuns sobre os melhores caça níqueis em Portugal

O que significa RTP de uma slot machine em Portugual?

O RTP de uma slot machine significa a porcentagem média de retorno ao jogador. Para simplificar, a cada jogada que você fizer na slot em questão, você pode esperar receber tantos por cento de volta, em média. Normalmente, quanto maior o RTP, melhor.

Como receber um bónus em jogos de slots online em Portugal?

Para receber um bónus em uma das slot machines, você pode fazer um primeiro depósito no casino online correspondente, já que eles normalmente possuem ofertas de boas-vindas. Além disso, existem programas de fidelidade, promoções de free spins e bónus de cashback.

Preciso fazer download para jogar slot machines em Portugal?

Não necessariamente. Os sites de slots online tem sua jogabilidade totalmente otimizada para funcionar sem download, embora aplicações móveis possam ser descarregadas, caso o jogador assim prefira.

É seguro jogar slot machines online em Portugal?

Sim! É seguro jogar slot machines em portugal pois os sites de casino online são regulamentados por autoridades competentes, como as comissões de jogo de Curaçao, de Malta e de Portugal. Além disso, todas as slot machines mostradas aqui possuem um gerador de números aleatórios, garantindo que somente a sorte pode trazer prémios aos vencedores.

Quantas linhas de pagamento têm os melhores caça-níqueis online em Portugal?

As melhores slots portuguesas têm linhas de pagamento variáveis. Ou seja, é possível escolher o número de linhas de pagamento com que o jogador quer jogar. Por norma, é possível escolher entre 1 e 20 linhas de prémio.

Qual é o melhor site de caça-níqueis online de Portugal?

De acordo com a nossa avaliação, o Bizzo é o casino mais completo para qualquer tipo de jogador português. Este casino tem todo o tipo de opções de slot machines e oferece recompensas excitantes em muitos dos seus jogos.

Top 5 de melhores sites de slot machines para portugueses

Já sabe em que casino vai jogar às slots? Aqui fica um breve resumo daquelas que considerámos as melhores casas de aposta portuguesas para jogar em máquinas de níquel:

Bizzo : O casino mais completo da nossa lista. Quantidade de slots online impressionantes, métodos de pagamento abrangentes e uma excelente interface.

: O casino mais completo da nossa lista. Quantidade de slots online impressionantes, métodos de pagamento abrangentes e uma excelente interface. 22bet : Ideal para o jogador que também gosta de apostas desportivas online e de jogar no telemóvel. Excelente versão móvel e seleção de slots abrangente.

: Ideal para o jogador que também gosta de apostas desportivas online e de jogar no telemóvel. Excelente versão móvel e seleção de slots abrangente. HellSpin : Muito bom para quem quer um ótimo programa de fidelização. Boa quantidade de jogos e bónus apetecíveis.

: Muito bom para quem quer um ótimo programa de fidelização. Boa quantidade de jogos e bónus apetecíveis. BitStarz : O melhor casino para quem quer jogar em slots com Bitcoin ou outras criptomoedas.

: O melhor casino para quem quer jogar em slots com Bitcoin ou outras criptomoedas. National Casino: Um bom casino para o jogador que utiliza métodos de pagamento mais de nicho. Boa seleção de jogos online.

Relacionado: Melhor cassino online do Brasil

Como se registrar nos melhores sites portugueses de slot machines online

Começar a jogar nas slot machines é extremamente fácil. Eis como pode registar-se num destes casinos e começar a se divertir:

1. Aceda ao seu site de slots favorito

Carregue a página e clique no botão de registo num dos cantos superiores da página.

2. Siga os passos do registo

Poderá ser necessária a apresentação de um documento de identidade. Não se esqueça de utilizar os seus dados reais, caso contrário poderá ter problemas na altura do levantamento dos seus prémios.

3. Divirta-se

Aguarde até que o seu registo seja aceite, faça o seu primeiro depósito e comece a jogar.

Veredicto final sobre os melhores slots online de PT

São poucas atividades mais emocionantes do que esperar os resultados após fazer girar os carretéis dos slots online. Depois de muita pesquisa, testes e avaliações, encontramos o nosso ganhador:

Sem dúvidas, o Bizzo Casino demonstrou ser a opção mais completa para os jogadores portugueses. Eles contam com quase 5.000 slot machines, um bónus inicial com grande potencial e modo de demonstração, para quem quiser jogar de graça.

Agora que você já sabe de tudo isso, que tal tentar a sorte na máquina de slots da sua preferência? Boa sorte e jogue responsavelmente.

DISCLAIMER: 18+ apenas. Os jogos de azar online apresentam muitos riscos. Os jogadores são aconselhados a apostar de forma responsável e a utilizar apenas fundos que possam dar-se ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo só se destina a fins de entretenimento e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sítios mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis na sua região. Faça sempre a sua devida diligência e verifique as suas políticas de jogo locais. É sempre melhor estar seguro do que arrependido.

Estamos empenhados em fornecer aos nossos leitores informações precisas e oportunas. Os detalhes mencionados na nossa revisão podem estar sujeitos a alterações à medida que os casinos procuram melhorar os seus sites para oferecer aos seus clientes uma melhor experiência de jogo.

Este guia visa fornecer-lhe a informação necessária para decidir sobre o melhor sítio de jogo para si. Contudo, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho de jogo ou garantir o sucesso do jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se suspeitar que está a ficar viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício do jogo.