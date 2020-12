Médico nutrólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes é preso em SP

PUBLICIDADE

Rogério Pagnan

A polícia de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), o nutrólogo Abib Maldaun Neto, 56, suspeito praticar abusos sexuais contra pacientes na clínica dele, no Jardim Paulista, zona oeste da capital paulista.

A prisão do médico foi decretada pela Justiça paulista no início do mês, a pedido do Ministério Público, em nova ação movida contra Maldaun Neto. Ele foi detido após passar de carro por um radar do sistema Detecta. Não houve resistência à prisão, informou a polícia.

O nutrólogo já foi condenado por violação sexual mediante fraude, em segunda instância, em julho deste ano – decisão que ainda cabe recurso.

As suspeitas contra o médico foram reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo no final de 2017. Em setembro deste ano, após a TV Globo veicular reportagem sobre a condenação em segunda instância, a Promotoria abriu canal para novas denúncias. São essas novas denúncias que abastecem a ação do Ministério Público.

De acordo com a juíza Ana Cláudia dos Santos Sillas, da 26ª Vara Criminal, as suspeitas que pensam contra o médico são graves, “com indícios de autoria e provas de materialidade”, de “crime idêntico” ao qual já foi condenado.

“Os crimes sexuais imputados ao réu são de extrema gravidade, especialmente porque supostamente praticados no exercício de sua atividade contra suas pacientes, com abuso da relação de confiança própria da sua função, a causar repulsa na sociedade fazendo-se necessária a prisão para a conservação da ordem pública e para que a sociedade não se veja privada da segurança desejada”, diz trecho do despacho da juíza.

Segundo a polícia, assim que foi abordado nas imediações do aeroporto de Congonhas, o nutrólogo disse que estava indo se entregar.

“Quando foi parado pelo policial, ele disse que estava a caminho da Divisão de Capturas para se entregar, mas ele estava em sentido contrário da unidade, na região do aeroporto. Muito estranho, né?”, disse o delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Ainda segundo o diretor do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), desde a semana passada a Polícia Civil mantém pontos de vigilância para tentar prender o médico, como casa, consultório e endereços de amigos dele.

“A advogada dele começou a tratar com a gente, que ele ia se entregar. Nós não acreditamos muito, continuamos com as campanas no final de semana. E na sexta (11), eu joguei no Detecta o carro dele, que era de interesse da Divisão da Capturas. Hoje, pela manhã, bingou”, disse.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o médico praticou uma série de crimes em seus consultórios há 20 anos. “Aliás, por oportuno, o denunciado é verdadeiro estelionatário sexual habitual, haja vista que vem perpetrando os atos delitivos desde o ano de 1997”.

A Promotoria também pediu o sequestro dos bens do suspeito, sob a alegação de que ele estaria colocando seu patrimônio à venda para evitar a indenização às vítimas.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do nutrólogo até a publicação desta reportagem.

