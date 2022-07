Médico é flagrado jogando paciência e pacientes perdem a calma em unidade de saúde

Um médico foi flagrado jogando paciência no computador em uma UPA de São Paulo, enquanto os pacientes aguardavam por mais de uma hora

No último sábado, 25, um médico foi flagrado jogando paciência no computador na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, enquanto os pacientes aguardavam por mais de uma hora para serem atendidos.

O morador que flagrou a cena contou que após abordar o profissional, este garantiu que estava vendo as fichas dos pacientes. A prefeitura afastou o funcionário.

O autônomo Roberto Forge, de 45 anos, disse ter ido à UPA acompanhar a esposa que sofria uma crise de cálculo renal e suspeita de cálculo na vesícula. Ele conta que outros dez pacientes aguardavam consulta.

Após uma hora de espera, o autônomo foi pedir informações sobre o motivo da demora e flagrou o clínico geral, que estava de plantão, jogando ‘paciência’ no computador, dentro do consultório.

O morador chamou o profissional e questionou a situação. Forge alegou ter dito ao médico ele deveria honrar o juramento [de Hipócrates, da Medicina] e respeitar os pacientes.

Após as reclamações feitas ao médico e aos demais funcionários, o autor do flagrante relatou que em 15 minutos todos foram atendidos e não havia mais fila.

Resposta

Em nota, a Prefeitura de Ilha Comprida informou que o médico plantonista presta serviço à saúde do município por intermédio de empresa contratada. “Em razão da reclamação, o município solicitou à empresa o afastamento do médico do quadro até a apuração das circunstâncias”.

A administração municipal afirma que já foi constatado que o fato não teve desdobramentos que pudessem colocar em risco a vida dos pacientes.

A Diretora de Saúde, Vanessa Cristina Gimenes de Melo, publicou um posicionamento sobre o caso nas redes sociais e agradeceu aos funcionários da saúde pelo “bom atendimento e pela excelência dos serviços prestados à população, não somente na UPA, mas em todas as unidades”.