Médico é acusado de realizar atendimentos bêbado e foge de policiais pulando a janela de hospital

No hospital de Mauá da Serra, localizado no norte do Paraná, na noite de sábado (13), pacientes denunciaram que um médico plantonista estava realizando atendimentos sob influência de álcool.

A identidade do médico, de 38 anos, não foi revelada, conforme informações contidas no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar.

De acordo com relatos dos pacientes à polícia, o profissional não apresentava condições adequadas para realizar os atendimentos. Ao ser abordado pelos policiais, o médico entrou em desespero e fugiu do local pulando pela janela do hospital.