MC Tocha é preso com diversos tipos de droga

MC Tocha, dono de vários sucessos do brega-funk recifense, foi preso em flagrante na tarde da última segunda-feira (10). Com ele, foram apreendidas sete pedras de crack e um invólucro contendo cocaína. Tocha foi encaminhado para audiência de custódia na tarde desta terça-feira (11), onde recebeu alvará de soltura sem pagamento de fiança.

segundo as autoridades, MC Tocha responderá o processo cumprindo as seguintes medidas cautelares: “Comparecimento bimestral ao juízo onde tramita o processo; a de não se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juízo; e a de comparecimento ao Centro de Apoio Psicossocial (Capes) de Prefeitura, mais próximo de sua moradia, para tratamento psicológico e medicamentoso do vício em entorpecentes”.



A assessoria do artista afirma que ele cumprirá todas as medidas e manterá a rotina de trabalho normalmente, incluindo a agenda de shows de quinta-feira ao domingo, além da gravação de um novo clipe. Ainda na segunda, uma foto do MC sendo apreendido pela polícia viralizou nas redes sociais, em páginas de conteúdo da cena brega.