Máscara “engana trouxa” viraliza na internet

Um vídeo de um homem com uma máscara personalizada, com uma foto do rosto dele usando outra máscara de um jeito errado, está viralizado no Twitter. O item é considerado essencial para evitar a disseminação do novo coronavírus, mas o desenho dá a impressão de que o homem está usando a máscara com o nariz para fora.

Na pegadinha originalmente postada no TikTok, o norte-americano anda por uma concessionária de carros com a máscara e ouve: “Cubra o seu nariz”, de um vendedor. Então, com uma expressão travessa, responde: “Senhor, ela está sobre meu nariz”, e puxa o tecido para comprovar, enquanto ri por pregar a peça com

Não só o vendedor da loja, mas também alguns do internautas não perceberam que o homem já estava usando a máscara corretamente.

Houve ainda quem dissesse que o rapaz “veio da Nasa”, e gente se perguntando “como que não foi um brasileiro que inventou isso”. E entre as pessoas que acharam a ideia “genial”, muitas já querem saber onde comprar uma máscara dessa para pregar peças em suas cidades. Já pensou se a moda pega?

Apenas no TikTok, Brian, o autor da pegadinha, recebeu 36 milhões de views. Contudo, o número não considera as várias vezes que o vídeo foi compartilhado no Twitter e também em outras redes sociais. Os dois comentários a seguir ilustram a reação da maioria desses internautas com a pegadinha.

Apesar da pegadinha, a brincadeira pode servir de alerta para mostrar o que não se deve fazer de jeito nenhum com as máscaras: não use abaixo do nariz; não deixe o queixo descoberto; não deixe ela embaixo do rosto ou pendurada em uma só orelha quando não fora usar; não deixe ela frouxa, com espaços abertos nas laterais; não cubra apenas a ponta do seu nariz.