Mark Zuckerberg publica foto com hematomas no rosto: ‘A luta ficou um pouco fora de controle’

“Talvez eu precise atualizar meu avatar”, brincou o empresário

SÃO PAULO, SP

FOLHAPRESS

Nem sempre se ganha. Que o diga Mark Zuckerberg, 39, que neste domingo (1º) surgiu com o rosto cheio de hematomas em uma foto publicada nas redes sociais.



“A luta ficou um pouco fora de controle”, explicou o cofundador da Meta, conglomerado que reúne Facebook, Instagram e Whatsapp.



A publicação, que teve mais de 190 mil curtidas em pouco mais de duas horas só no Instagram, recebeu muitos comentários de internautas de todo o mundo. “Como o outro cara ficou, Mark?”, quis saber a atriz e modelo Nina Marie Daniele. “Desculpa, mas essa foto está prestes a virar meme na internet”, previu o criador de conteúdo David Akinmoyede.



Zuckerberg é fã de lutas e tem mostrado nas redes sociais seus treinos de artes marciais mistas. Em maio, ele disputou seu primeiro torneio de jiu-jítsu e comemorou ter ganho medalhas pela equipe Guerrilla Jiu-Jitsu.



Em junho, o bilionário Elon Musk, da concorrente X (ex-Twitter), o desafiou para uma luta. Apesar de as mensagens trocadas por rede social terem viralizado e de Dana White (presidente do UFC) ter se empolgado com a possibilidade, o embate ainda não chegou a ocorrer -e parece não passar de uma brincadeira dos dois.