Marido é suspeito de jogar panela com feijão quente na mulher

Um homem, de 56 anos, foi preso suspeito de agredir a mulher, de 40, com uma panela de pressão no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, no fim da noite desta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar (PM), ela cozinhava feijão quando o marido chegou bêbado em casa e exigiu que o jantar estivesse pronto.

Cansada da situação, a vítima propôs ao homem a separação, mas ele se revoltou e jogou a panela com o feijão fervente nela.

A mulher pediu socorro aos vizinhos e foi levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

A PM foi chamada e o suspeito, preso.