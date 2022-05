Marido é preso suspeito de agredir a mulher grávida e a enteada de 12 anos

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir gravemente a mulher dele, grávida, e a enteada dele, de 12 anos, no norte do Mato Grosso

Nesse sábado, 21, um homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir gravemente a mulher dele, grávida, e a enteada dele, de 12 anos, em Lucas do Rio Verde, no norte do Mato Grosso.

A investigação teve início após a Delegacia de Lucas do Rio Verde, ser acionada pelo Hospital São Lucas sobre duas pessoas, mãe e filha, que haviam dado entrada na unidade com graves lesões corporais.

No hospital, a polícia foi informada que o autor das agressões era o companheiro da mulher gestante.

A mulher em fase de gestação ficou gravemente lesionada, bem como apresentava dores na região do ventre, por isso a vítima permaneceu internada para acompanhamento médico.

A adolescente contou que foi agredida pelo padrasto com vários socos no rosto e corpo. Na ocasião, ela contou que desde quando o suspeito foi morar com a família no ano de 2020, tanto ela quanto sua irmã de 11 anos, vinham sofrendo abusos sexuais praticados pelo companheiro da mãe.

O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da lei de violência doméstica e familiar, em concurso material, por duas vezes.

Diante do ocorrido, os investigadores fizeram buscas para localizar o agressor, que foi abordado no bairro Jardim Imperial.

Em seguida ele foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, interrogado pelo delegado plantonista João Antônio Torres, e preso pelos crimes de violência doméstica e familiar, de lesão corporal e ameaça.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar os possíveis crimes de estupro de vulnerável cometidos pelo agressor, em desfavor das duas enteadas menores de idade.