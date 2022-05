Em Goiás, Doria recebe apoio de Perillo e lideranças do partido

Pré-candidato do PSDB à Presidência afirmou ao lado de Marconi Perillo, em Goiás, que “representará os brasileiros que querem mudança”

Cumprindo agenda de pré-campanha nesta sexta-feira (20) em Trindade e Goiânia, João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência da República e vencedor das prévias do partido em novembro do ano passado, afirmou em evento para correligionários: “Participei de todas as prévias e só um partido político fez prévias no Brasil, o PSDB”.

Em Goiás, o presidenciável conta com apoio das lideranças do Estado, representadas pelo tucano Marconi Perillo. “Eu apoio o candidato do meu partido, defendo que o PSDB tenha nome nas eleições e não vou apoiar um candidato que não seja do PSDB”, disse. Para o ex-governador de Goiás, o desrespeito às prévias “enfraquece” a sigla.

“Ele foi um governador competente, um prefeito competente. E do meu lado não tem mais ou menos, não sou hipócrita e nem mentiroso. Detesto quem não seja leal e correto. Não gosto de deslealdade e não gosto de quem não é grato. Meu candidato a Presidente é João Doria e não voto em candidato que não seja do 45”, disse Perillo, em referência a legenda dos tucanos.

Em evento num hotel no centro da capital goiana, Doria recebeu apoio explícito de diversos segmentos do partido, como Tucanafro, Diversidade, PSDB-Mulher, Juventude e PSDB Sindical.

Lêda Borges, deputada estadual, também discursou: “meu voto não foi e não pode ser desperdiçado, eu votei para você, Doria, e quero você presidente e Marconi Governador”.

O vereador Diony Neri, de Aparecida de Goiânia, discursou: “Votei nas prévias 451, o número do Doria, e eu quero que meu voto seja respeitado”.

Rodrigo Zani, pré-candidato a Deputado e ex-presidente da Juventude também deu seu depoimento: “Fui 4 anos presidente do PSDB Jovem. E venho conclamar por união, coesão, para o povo e pelo povo e esse nome da união é João Doria”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agenda

Logo ao desembarcar em Goiânia, Doria seguiu para visitar o Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. Recebido pelos padres Welinton Silva e Marco Aurélio Martins da Silva, presidente da Vila São José Bento Cottolengo, Doria visitou a imagem da Santíssima Trindade e fez orações ao lado dos religiosos. Recebeu de presente uma réplica da imagem sagrada.

Ainda acompanhado pelos religiosos, visitou a Vila São José Bento Cottolengo, onde foi recebido por uma banda formada pelos pacientes da instituição, pessoas com deficiência física.