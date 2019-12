Marcos Mion ganha presente de Gugu no amigo secreto da Record e se emociona

PUBLICIDADE 

O especial Família Record de 2019, que começou a ser transmitido nesta terça-feira (17), teve um momento de muita emoção durante o amigo secreto com os apresentadores da emissora. Gugu Liberato havia tirado Marcos Mion na brincadeira e já havia comprado um presente para o amigo antes de falecer.

Marcos Mion era muito próximo de Gugu, e já havia se emocionado muito ao falar sobre o amigo durante as transmissões de A Fazenda 11. No palco, quando descobriu que iria receber um presente dele, o apresentador foi aos prantos.

Sabrina Sato, que comandava a brincadeira, começou dizendo: “A família do Gugu disse que ele já tinha comprado o presente e eles fizeram questão de fazer esse presente chegar às mãos do amigos secreto dele nessa noite”. Durante todo o tempo, Mion estava completamente surpreso, e foi às lágrimas ao descobrir que ele havia sido sorteado pelo apresentador.

Marcos Mion disse que o amigo o inspirou a ser um ser humano melhor, e lembrou da sua morte: “O Gugu foi em um susto e deixou um país inteiro de luto. Você ir embora e deixar um país de luto, é porque você foi um grande homem. É porque você inspirou e ajudou milhares e milhares de pessoas”.

Ele ainda falou sobre o que aprendeu com o apresentador: “O Gugu deixou essa última lição que pretendo e espero levar para o resto da minha vida: viver todos os dias pronto para que se Jesus me chame, eu seja recebido com muito orgulho por ele”.