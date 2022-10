Manifestantes bolsonaristas bloqueiam rodovias em protesto à vitória de Lula

Caminhões e caminhonetes interditaram as estradas e papelão e pneus foram queimados

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) bloqueiam rodovias em Goiás em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As manifestações começaram na noite de domingo (30), após o resultado da eleição, e se estende até esta segunda-feira (31).

Veja os pontos de interdição nas rodovias goianas:



Anápolis: O bloqueio é total no km 101 da BR-060, com 8,5 km de congestionamento nos dois sentidos.

Itumbiara: No sul do estado, a interdição é parcial, com aproximadamente 8 km de fila de carros em ambas direções da BR-153, km 703.

Luziânia: A BR-040 está interditada no km 19 em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A rodovia segue interditada nos dois sentidos.

Cristalina: A cidade vizinha a Luziânia está com interdição na BR-040, no km 94. O trânsito no local está fluindo lentamente.

Segundo a PRF, após negociação, houve uma liberação parcial por 15 minutos no trecho do km 19, em Luziânia, porém os dois sentidos da rodovia seguem bloqueados.

Alguns manifestantes afirmam que não aceitam o resultado das eleições. Não há registro de violência durante os atos.

Pessoas que moram em cidades goianas e trabalham no Distrito Federal disseram que não conseguem chegar ao trabalho. Alunos também ficaram presos nos bloqueios. Apenas ambulâncias estão sendo liberadas.