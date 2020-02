Mãe permite que filha de 9 anos sofra abuso de amigos durante um ano

PUBLICIDADE 

Uma mãe foi acusada de ter permitido que vários homens cometessem abuso contra sua filha, de nove anos. Os crimes aconteceram durante um ano, entre maio de 2014 e maio de 2015.

As informações são do jornal Mirror. De acordo com a publicação, a mãe vestia a menina de coelha da revista Playboy e a deixava nas mãos dos homens.

O crime comoveu a Austrália, país onde mãe e filha moram. O caso só foi descoberto após a criança contar a um psicólogo que os amigos da mãe a “tocavam de uma forma inapropriada”. O profissional, então, fez uma denúncia às autoridades.

A mãe, que não teve o nome revelado, se declarou inocente. No entanto, ela é acusada de violação, tratamento indecente e privação da liberdade. O caso encontra-se em fase de julgamento, tendo começado a primeira sessão na última segunda-feira (17).