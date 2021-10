Mãe pega alimentos para filho e deixa recado: ‘Prometo devolver’

No Vale do Itajaí (SC), um trailer que realiza a venda de alimentos sem atendentes na BR-470 tem recebido mais do que o dinheiro dos clientes. De acordo com informações do g1, o trailer passou a receber cartas em apoio ao projeto e até uma justificativa pelo não pagamento foram encontradas no local. O trailer foi nomeado de "Dr. Honesto" e serve para cobrir os custos de uma casa de apoio para pessoas em situação rua. "Mas não vou roubar, quando tiver dinheiro prometo devolver". Isso era o que estava escrito na carta de uma mulher que levou produtos sem pagar por eles para alimentar os filhos. Foto: reprodução de TV O presidente da Associação Beneficente Filantrópica Vida Nova, Renato Lagatta, disse que as cartas também é uma prova de honestidade. "Nós estamos caminhando para ter um povo mais unido e honesto. Isso aqui [o recebimento das cartas] é uma prova de honestidade", afirmou o presidente ao g1. Uma das cartas chamou a atenção. Uma pessoa havia deixado R$ 123 para o pagamento por um pão. O restante, segundo cita o bilhete, era para ser utilizado para alimentar quem precisa. Foto: reprodução de TV