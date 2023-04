Mãe leva filha a hospital e recebe oração de médico como tratamento

O homem relatou que a oração foi feita para facilitar o atendimento

Uma mãe denunciou um médico após ele falar para a filha que iria fazer uma oração para “curar os pecados da mãe”, informou a PM.

A consulta para avaliar dores abdominais da menina aconteceu na noite de domingo (23). Segundo a prefeitura, o homem foi demitido.

O homem relatou que a oração foi feita para facilitar o atendimento, e que pediu para que a criança ficasse sem roupa a fim de examinar as dores abdominais, informou a PM.

De acordo com a mãe, a filha estava sendo acompanhada pelo profissional, e que a situação nunca tinha acontecido antes.

Ela citou que o médico pediu para que a criança ficasse sem roupa para examinar as dores no abdômen, mas começou uma oração para “curar os pecados da mãe”. Durante a avaliação, informou à PM, ele também teria mostrado conversas pessoais no celular para a mãe da paciente.

A prefeitura informou que trata-se de um hospital terceirizado e que promoverá “investigação de toda e qualquer denúncia que se apresente pela comunidade e pacientes, visto que são contrárias a toda e qualquer conduta que fuja da ética que a profissão exija”.