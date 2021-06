Mãe faz mesversário da filha inspirada na grávida de Taubaté

“2 meses de vida e 4 filhos na barriga. Invejosos dirão que é mentira”, brincou a mãe na legenda de uma das fotos, no Instagram

Uma mãe decidiu comemorar o mesversário da filha de uma forma inusitada. A influenciadora digital Isabela Matte, de 22 anos, organizou tudo para que Maya, uma bebê de dois meses, festejasse a data tão especial vestida da personagem principal da festa temática: a grávida de Taubaté.

“2 meses de vida e 4 filhos na barriga. Invejosos dirão que é mentira”, brincou a mãe na legenda de uma das fotos, no Instagram.

Os registros da festa com o tema inusitado logo viralizaram nas redes sociais, e uma das fotos de Maya está com mais de 87 mil curtidas.

A festa é inspirada no caso que ocorreu em 2012, quando uma mulher chamada Maria Verônica Aparecida fingiu estar grávida de quadrigêmeas. Ela chegou a aparecer em programas de TV, na época, com uma barriga enorme de de silicone e enchimento. Com a história, muitas pessoas chegaram a fazer doações de fraldas e roupas para o enxoval dos bebês.

Não é a primeira vez que a mãe de Maya organiza uma festa com um tema diferenciado. No primeiro mesversário, a bebê assumiu o papel da icônica apresentadora Hebe Camargo.

Foto: Reprodução/Instagram