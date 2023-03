Mãe é suspeita de agredir, dopar e ameaçar filho com deficiência

A confusão começou porque ele pediu o celular da mãe para jogar um jogo eletrônico

Uma mãe de 31 anos é suspeita de dopar e agredir o próprio filho adolescente de 14 anos que tem deficiência, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com o Conselho Tutelar, após a agredir o garoto, a mulher colocou uma faca no pescoço dele e fez ligação de vídeo para um parente dizendo que ia matá-lo.

Clísio Ferreira, conselheiro tutelar, relatou que o adolescente conseguiu fugir de casa e pedir ajuda da babá, que é vizinha e cuida dele.

“Essas agressões se iniciaram na casa da babá, onde a mãe do menor chegou embriagada, o dopou com medicamentos e, não se contendo com a situação, usou um pedaço de madeira para agredir o filho, principalmente na região da cabeça”, detalhou o conselhereiro.



Segundo o Conselho Tutelar, a mulher tem passagens por agressão contra o filho na própria instituição, na Polícia Civil e no Fórum da cidade. O adolescente está num abrigo.