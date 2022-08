Mãe é presa suspeita de enterrar três fetos humanos no quintal de casa

De acordo com o tenente Tadeu, do 2º Batalhão da Polícia Militar, os fetos dos trigêmeos tinham quatro meses de gestação

Três fetos humanos foram encontrados enterrados no quintal de uma casa, na tarde desta quarta-feira (24), na Rua Cândido Oliveira, no bairro Frei Higino, em Parnaíba, Litoral do Piauí. A mãe foi presa suspeita do crime.

De acordo com o tenente Tadeu, do 2º Batalhão da Polícia Militar, os fetos dos trigêmeos tinham quatro meses de gestação e foram enterrados durante a madrugada. A suspeita que a mãe tenha feito um aborto.

“A polícia recebeu uma denúncia e constatou os fetos enterrados. A mãe foi presa no local e encaminhada para Central de Flagrantes de Parnaíba”, informou

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio. Os fetos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba para identificar a causa da morte.