Mãe e filho desaparecem durante viagem

Desde o dia 22 de dezembro, a diarista Iraci Lima dos Santos, 35 anos, e o filho dela, Kauã Oliveira, 4, estão desaparecidos. Eles viajaram para visitar parentes que moram em cidades de Goiás mas, segundo a família, a última vez que ela deu notícias foi ao chegar à Rodoviária de Goiânia.

A irmã da diarista, Maria Joana Lima dos Santos, contou ao G1 que ela saiu para visitar a filha, que mora em Cavalcante, e outra irmã, que mora em Colinas do Sul, mas não chegou a nenhum dos locais e não atende o celular ou responde mensagens.

“Ela saiu de Bom Jesus de Goiás em um ônibus para Itumbiara, de onde ela pegou outro ônibus para Goiânia. De lá, ela publicou nos stories fotos da rodoviária, mas depois não deu mais notícias. Está todo mundo muito preocupado”, disse.

O desaparecimento da mãe e do filho já foi registrado pela família e a Polícia Civil investigará o caso. Um dos irmãos de Iraci foi até a rodoviária para tentar recuperar as imagens do dia do desaparecimento e procurar por alguma pista de onde ela e Kauã estariam.