Mãe e filho de 3 anos são mortos asfixiados e pai e preso

Mãe e filho de 3 anos foram mortos asfixiados na madrugada desta sexta-feira, 3, dentro de casa em Pombos

Mãe e filho de 3 anos foram mortos asfixiados na madrugada desta sexta-feira, 3, dentro de casa em Pombos, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O pai da criança e marido da mulher, Ronivan Paulo da Silva, de 30 anos, foi preso por policiais militares quando estava dentro de um ônibus na rodoviária de Gravatá, no Agreste, quando tentava fugir.

A Polícia Civil informou por meio de uma nota que o homem matou a esposa porque ela tinha assassinado o filho do casal. Depois, em um novo comunicado para a imprensa, disse que ele é “acusado pelo duplo homicídio”. As duas hipóteses são investigadas pela corporação.

Uma vizinha da família, que prefere não ser identificada, afirmou que o marido teria matado os dois por ter desconfiado que a mulher tivesse traído ele e que o menino não seria seu filho biológico, após isso ser alvo de comentários de amigos e colegas de trabalho dele.

Ainda de acordo com a polícia, os corpos das vítimas foram encontrados na casa da família. A criança estava no quarto, em cima da cama, com o rosto coberto por um lençol, e a mulher estava no chão da cozinha, também com a cabeça coberta por roupas.

Após ser preso, o homem foi levado para a delegacia de Gravatá, onde presta depoimento e passa por procedimentos legais antes de responder pelo crime. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “as investigações seguem até elucidação do crime”.