Mãe e filha são atingidas por golpes de foice

O autor da agressões, é o marido e padrasto das vítimas, que foi preso

Mãe e filha foram atingidas por golpes de foice na cidade de Maribondo, interior de Alagoas, na madrugada desta quarta-feira (22).

A polícia chegou até o local depois de uma denúncia de um parente da família. Quando os policiais chegavam ao local, vira o autor das agressões tentando fugir.

Dentro do veículo dele, os militares encontraram uma foice e uma barra de ferro. Na casa estavam a mulher, as filhas e a enteada do homem.

A enteada de 24 anos foi atingida com golpe de foice na mão e a esposa de 45 anos foi atingida no ombro. as duas foram levadas para a Unidade Básica da cidade.

O suspeito foi levado para o Centro Integrado da Segurança Pública de Viçosa, onde foi atuado por tentativa de feminicídio.