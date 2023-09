Mãe é detida por amarrar filho em poste e agredi-lo após o garoto recusar banho

De acordo com as testemunhas, a mãe amarrou a criança, que possui transtornos mentais e problemas auditivos

No município de Palmelo, localizado no sul do estado, uma mãe foi detida após amarrar seu filho de 9 anos a um poste e agredi-lo. O motivo alegado para as agressões foi a recusa da criança em tomar banho.

O incidente de violência ocorreu no último sábado, dia 9 de setembro, e testemunhas que presenciaram a cena relataram que a mãe amarrou a criança, que possui transtornos mentais e problemas auditivos, a um poste e a agrediu por aproximadamente 5 minutos, envolvendo agressões físicas e psicológicas.

Diante da gravidade do ocorrido, o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para intervir no caso. A criança foi encaminhada para uma casa de apoio no município, onde receberá assistência.

A mãe chegou a ser detida após as agressões, porém, atualmente, encontra-se em liberdade. Segundo informações do Conselho Tutelar, a família da criança já estava sob acompanhamento há quatro meses devido a recorrência de agressões, revelando uma situação preocupante e em constante monitoramento.