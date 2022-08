Mãe é acusa de queimar mão das filhas por comerem leite condensado

A família agora será acompanhada pelo Juizado de Infância e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Uma mulher é suspeita de queimar as mãos de suas duas filhas, de 9 e 7 anos, por comerem um leite condensado sem autorização. O caso, que aconteceu em Rio Verde, Goiás, é investigado pela Polícia Civil.

As agressões, que teriam sido feitas neste domingo, 31, teriam sido feitas com uma colher, que a mulher esquentou no fogão.

A mulher, em primeiro momento, negou o caso e disse que as meninas teriam se ferido com uma panela, onde ela estava fazendo arroz. As crianças, no entanto, relataram o caso para o Conselho Tutelar e a suspeita confessou logo após.

A família agora será acompanhada pelo Juizado de Infância e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).