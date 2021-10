Mãe diz que criança de 2 anos foi agredida em creche

Por meio de uma nota, a Prefeitura de São José dos Campos, responsável pela creche, lamentou a situação e prometeu colaborar com as investigações

Em São José dos Campos (SP), uma mãe denunciou que a filha de 2 anos apareceu com ferimentos após voltar da creche EMEI Dom Pedro de Alcântara.

A Polícia Civil investiga o caso e três servidores da creche foram afastados por causa do inquérito. A mãe contou que a própria creche fez um alerta sobre sinais no rosto da criança.

“Ele falou que estava ligando para me comunicar que a minha filha tinha dormido e acordado com uma manchinha no rosto. Eu questionei ele e perguntei que tipo de manchinha? Ele não sabia me explicar. Quando cheguei em casa à noite do trabalho, eu vi que ela estava com hematoma no rosto. E já vi que era marca de agressão”, contou Alexandra Rodrigues, mãe da criança, ao g1.

De acordo com um médico, os hematomas foram causados por trauma. Por isso Alexandra fez o boletim de ocorrência na delegacia.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de São José dos Campos, responsável pela creche, lamentou a situação e prometeu colaborar com as investigações.