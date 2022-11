Mãe descobre que filha de três anos foi estuprada

O caso foi descoberto depois que a menina contou para a mãe que estava sentindo dores nas partes íntimas

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar uma criança de três anos em Araguatins, na região do Bico do Papagaio.

A prisão foi feita pela 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Vulneráveis (1ª DEAMV) nesta terça-feira (1º). A investigação sobre o caso teve início depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia do posto de saúde do Povoado Maringá sobre uma criança que estava sendo atendida e apresentava indícios de abuso sexual.

O estupro teria acontecido no domingo (31). No final da tarde a criança disse para a mãe que estava com dores nas partes íntimas e ao ser questionada sobre o motivo relatou que o vizinho tinha cometido o abuso sexual.

A mulher ficou surpresa com a afirmação da criança e foi tomar satisfação com o vizinho, que negou e afirmou que a menina estava mentindo. No dia seguinte a mãe levou a filha ao posto de saúde, onde a médica constatou lesão nas partes íntimas dela.

A polícia foi até o povoado com o Conselho Tutelar e conseguiu localizar o suspeito. Como o crime havia acontecido há poucas horas os agentes deram voz de prisão para o suspeito. Ele alegou que havia apenas tocado na criança.

O suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e depois de passar pela delegacia foi mandado para a Cadeia Pública de Araguatins.