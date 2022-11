Mãe denuncia que médicos deixaram gaze por mais de 2 meses no corpo do filho de 1 ano

Ela explica que o caso aconteceu após o menino, que teve um tumor na barriga e passou por uma cirurgia, ter realizado uma drenagem em um hospital da capital

Mãe do pequeno Gael Fernandes, de 1 ano e 9 meses, Maiane Fernandes denunciou que médicos deixaram gaze por mais de 2 meses no corpo do filho dela, em Goiânia. Ela explica que o caso aconteceu após o menino, que teve um tumor na barriga e passou por uma cirurgia, ter realizado uma drenagem em um hospital da capital.

“Na hora que eu puxei, o pedacinho da gaze saiu de dentro dele. A sorte é que o corpo dele estava rejeitando e eu consegui tirar com a pinça e não quebrou metade dentro dele”, disse Maiane.

De acordo com a mãe, a drenagem em que os profissionais teriam deixado a gaze dentro do menino foi realizada em setembro deste ano. Ela contou ter encontrado e retirado a gaze na última semana. Segundo ela, o menino teve febre todos os dias durante os dois meses em que ficou com a gaze dentro do ferimento.

O hospital afirmou que está “apurando a alegação realizada pela mãe”, que está a disposição da família para tirar dúvidas e continuar o atendimento ao bebê. Além disso, a unidade disse que a criança foi avaliada e que não há necessidade de internação ou do uso de remédios.

“O paciente está sendo atendido pela unidade de saúde desde 20 de julho, e foi reavaliado nesta quinta-feira (17) pela equipe de cirurgia. A partir disso, conforme a indicação desta equipe, todos os procedimentos necessários e tratamentos adicionais serão realizados para dar continuidade ao atendimento e pronto restabelecimento da criança”, disse.

Maiane contou que, além do tumor que o menino teve no último ano, ele foi diagnosticado com mais de dez síndromes, além de uma má formação, após o nascimento. A mãe ainda diz acreditar que a gaze dentro do corpo do filho piorou o estado de saúde do bebê, uma vez que o objeto estava próximo aos rins, área em que o menino já tem problema de saúde.

Após Maiane encontrar a gaze no corpo de Gael, ela explica que voltou ao hospital, onde os médicos realizaram uma limpeza e retiraram o restante do material que estava dentro do menino.

Especialistas ainda avaliaram o fato de o objeto ter sido deixado dentro do bebê por cerca de dois meses. Para a médica Vivian Furtado, a gaze geralmente não pode ser deixada dentro do corpo por mais de 48 horas.

“Se coloca gaze dentro do paciente e programa uma reabordagem, geralmente em 48 horas. Dependendo do número de dias, realmente é uma coisa absurda”, disse.

Já o médico Marcelo Daher, o material deixado no corpo de Gael poderia, inclusive, causar uma infecção.

“De qualquer maneira, se a gente quisesse deixar algo para que drenasse, o material utilizado para fazer drenagem não é uma gaze. Se deixa uma sonda, algo que não seja um tecido, porque o tecido vira um meio de cultura e pode causar infecção”, avaliou.