Mãe denuncia agressão de professora contra filho de 4 anos

O incidente ocorreu em uma escola particular em Apiaí, no interior de São Paulo

Um menino de 4 anos, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sofreu um puxão de cabelo de sua professora. O caso veio à tona quando a mãe da criança, Karine Gemignani, denunciou o acontecimento nesta terça-feira (5).

De acordo com relatos da mãe, a professora confirmou ter realizado a ação e a justificou como uma tentativa de ensinar à criança a não puxar o cabelo de seus colegas. O incidente foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia do município, que iniciou uma investigação em curso para apurar as circunstâncias do incidente.

O delegado Valmir Oliveira, responsável pelo caso, declarou que as investigações buscam qualificar a professora envolvida, averiguar quais medidas administrativas foram tomadas pela escola e, se necessário, realizar exames médicos para avaliar possíveis danos à criança.

O episódio ocorreu em 10 de agosto, quando a criança puxou o cabelo de um colega de classe. A professora teria reagido de maneira semelhante, com o objetivo de fazê-lo entender o impacto de suas ações. Em sua explicação, a professora disse: “Peguei no cabelo dele, falei assim: ‘Você gosta disso? Puxar o cabelo do coleguinha não é legal, bater, morder também não é legal, a gente vai explicando assim para ele […]. Estamos juntos para achar uma saída, vamos ter que achar um jeitinho para controlar né? Eu conversei com ele, deve ter ficado bravo, tá bom? Mas ele foi na brinquedoteca, ficou um tempão lá”.

A mãe do aluno explicou que a violência psicológica já ocorria desde que seu filho ingressou na escola. Ela alegou que nunca recebeu apoio da escola para integrar seu filho com os demais alunos e seguir as orientações médicas sobre como lidar com uma criança diagnosticada com TDAH.