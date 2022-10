Mãe deixa bebê com estranho em bar para se encontrar com o ex-marido

A equipe localizou a mãe, que apresentava sinais de embriaguez e uso de drogas

Uma mulher, não identificada, deixou o bebê, de 7 meses, com um homem alcoolizado, em um bar, próximo ao Terminal André Maggi, para se encontrar com o ex-marido. O caso foi registrado na noite desse sábado (16), em Várzea Grande.

Segundo a Guarda Municipal, a criança usava apenas uma fralda e não se alimentava há horas.

Ainda segundo a GM, a equipe chegou ao bar e encontrou o bebê no colo do homem, que disse que a mulher tinha deixado a criança com ele para ir conversar com o ex-marido no terminal.

A mulher não se lembrava de ter deixado a criança com o homem, e ficou extremamente nervosa quando viu que o bebê não estava na cadeirinha, informou a Guarda Municipal.

A equipe acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso. A tia da criança entrará na justiça para tentar a guarda.