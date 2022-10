China já controla Hong Kong e pode usar força em Taiwan, diz Xi Jinping

O presidente Xi Jinping fez um discurso com foco em segurança, uma de suas maiores preocupações após tensão recente no Estreito de Taiwan

Na abertura do 20.º Congresso do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping fez um discurso com foco em segurança, uma de suas maiores preocupações após tensão recente no Estreito de Taiwan. Ele disse que pretende controlar totalmente a ilha autônoma, assim como fez com Hong Kong, e reiterou seu objetivo de uma reunificação pacífica, sem abrir mão do uso da força caso veja necessidade.

“Tentaremos buscar uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e os maiores esforços, mas nunca nos comprometeremos a abandonar o uso da força”, afirmou.

Comparando a situação com a de Hong Kong, ele defendeu a repressão a um movimento pró-democracia na região, dizendo que o partido ajudou a ex-colônia britânica a entrar em um novo estágio no qual “se restaurou a ordem”.

Segundo analistas, Xi reforçou o último livro branco do Partido Comunista, que transformou Taiwan em questão chave. O documento de agosto foi o terceiro publicado – o primeiro foi em 1993 e o último, em 2000. Em ambos, a China prometia não enviar tropas ou funcionários à ilha, compromisso revogado este ano.

“As forças internacionais transformaram a questão de Taiwan em assunto internacional, o que a China sempre relutou em admitir”, disse Chen Chien-fu, professor do Instituto de Pós-Graduação de Estudos da China da Universidade Tamkang.

Militarismo

Com o segundo maior orçamento militar do mundo depois dos EUA, a China tenta ampliar seu alcance desenvolvendo mísseis balísticos, porta-aviões e postos avançados no exterior. “Trabalharemos mais rápido para modernizar a teoria militar, pessoal e de armas”, disse Xi. “Vamos melhorar as capacidades estratégicas dos militares.”

Ao focar em expansão militar e unidade nacional, o líder falou pouco de economia, a maior preocupação de empresas, governos locais e população. Há uma queda acentuada na segunda maior economia do mundo, agravada por tensões com Washington e vizinhos asiáticos sobre comércio, tecnologia e segurança.

O líder se limitou a dizer que o Estado deve desempenhar um papel maior na gestão econômica e prometeu um “desenvolvimento focado na economia doméstica”, sem detalhes. Em uma análise do discurso, o New York Times observou que o líder se preocupou mais em elogiar o marxismo do que tratar dos mercados, o que tendia a ser um dos pilares de seus antecessores.

Xi defendeu sua controvertida política de covid zero, frustrando esperança de que a medida, que tenta eliminar as infecções por coronavírus com bloqueios rigorosos, termine nos próximos meses.

Os planos do partido preveem uma sociedade próspera até meados do século e a restauração do papel histórico como líder político, econômico e cultural. Pequim expandiu sua presença no exterior, incluindo a iniciativa multibilionária da Nova Rota da Seda para construir portos e outras infraestruturas na Ásia e na África.

Perspectiva

Xi, nomeado para o cargo em 2012, deve receber um terceiro mandato de cinco anos no final da reunião, descartando o precedente de transição regular e consolidando um retorno à regra do homem forte, semelhante à era de Mao Tsé-tung.

“Xi Jinping pretende não apenas um terceiro mandato, mas também um quarto mandato”, disse Willy Wo-Lap Lam, membro sênior do think tank Jamestown Foundation. “Ele tem mais 10 anos para escolher seu sucessor.”

A reunião terminará até o fim da semana quando os delegados aprovarem o relatório de Xi e mudanças na constituição do partido e escolherem um novo Comitê Central. O comitê então se reúne e nomeia um novo Politburo de 25 membros e o Comitê Permanente de sete membros, que é o centro do poder. Os observadores esperam para ver quem será promovido para se juntar a Xi no Politburo e se isso trará a ele qualquer desafio ou sinais de um possível sucessor leal.

Estadão Conteúdo