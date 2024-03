Mãe de seis filhos é atingida por bala perdida durante ação da PM

Edneia Fernandes Silva, de 31 anos, veio a óbito após ser atingida por um tiro na cabeça. A bala veio de uma ação feita pela Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) em Santos, no litoral paulista.

A mulher foi atingida por volta das 18h desta quarta-feira (27), ficou um dia em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Edneia foi baleada na Praça José Lamacchia, no bairro Bom Retiro.

A Polícia Militar alega que a fatalidade aconteceu devido a uma troca de tiros contra suspeitos nas proximidades da praça, mas a família da vítima nega a versão. Os policiais dizem que foi feita uma perseguição contra um motociclista que recusou ser abordado e a pessoa da garupa teria feito disparos em direção aos militares.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, Edneia havia acabado de deixar um dos seis filhos no barbeiro quando foi baleada e estaria na praça conversando com a amiga.

“Não houve operação, só três motos da Rocam que passaram. Um. único tiro vindo do policial foi o que atingiu ela” protestou Thaynara, a prima da vítima.

De acordo com o BO, após o tiro, testemunhas socorreram a vítima e a levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste. Em seguida, ela foi transferida à Santa Casa de Santos.

O caso agora será investigado e apurado pelas autoridades.