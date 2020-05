Mãe cria roupa de TNT que cobre toda a filha para protegê-la do coronavírus

PUBLICIDADE 

Por conta da pandemia de coronavírus, a proteção ainda maior de profissionais da saúde se tornou assunto indispensável. Fou pensando nisso, e em proteger sua filha, que a aposentada Maria de França, de 66 anos, confeccionou uma “armadura de TNT” para a filha Marinês de França Carneiro, de 43 anos, trabalhar. A filha é técnica de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco (AC)

Todos os dias Marinês atende pessoas com sintomas de coronavírus. Preocupada com a filha, Maria criou uma roupa que cobre toda a protegida, tanto o rosto quanto o corpo.

Mas a mãe não deixou de assinar a roupa. Tanto as cores como as estampas fizeram com que a armadura viralizasse. “Aquela roupa saiu devido ao medo e pavor que ela tem desse vírus chegar até mim. Então, fez essa roupa para eu vestir porque, segundo ela, o medo que eu passe a mão no rosto é constante. Desse jeito não vou passar a mão no rosto”, explicou a técnica de enfermagem.

A mãe criou seis modelos. Doi deles deixam apenas os olhos para fora.

“Disse que ia fazer com o capuz e eu disse: ‘faça, mãe’. Sempre fui uma pessoa que gostei de coisas que outras pessoas não gostam, têm vergonha, mas eu não me importo, estando protegida é o que vale”, disse a filha.

