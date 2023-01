Mãe arrasta filha pelo asfalto por 30 metros após discussão

Segundo a polícia, a mulher teria ficado irritada com a filha durante uma discussão e praticado o crime

Uma mãe, de 35 anos, foi presa em flagrante nessa terça-feira (24), após arrastar a filha adolescente pelo asfalto, por 30 metros, em Ponta Porã (MS), a 324 km de Campo Grande.

Segundo a delegada Thatiana Colombo, da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Ponta Porã, as duas estavam em casa quando a adolescente falou que não queria mais morar com a mãe e que queria ir para a casa do irmão.

Irritadas com a situação, as duas começaram a discutir e foram para fora da casa. De acordo com a polícia, a mãe teria perdido a cabeça e iniciado as agressões.

Testemunhas disseram para a polícia que antes da agressão física, a mãe teria ameaçado e também praticado violência psicológica contra a menina. A adolescente foi arrastada pelo cabelo durante 30 metros e machucou os braços, o rosto e também as pernas.

A mulher foi presa em flagrante e aguarda audiência de custódia. A menina passou por exame de corpo de delito e está sob os cuidados do Conselho Tutelar.