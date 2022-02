Macaco invade viatura e tira selfie com PMs

A gente percebeu logo que não era um macaco selvagem, que tinha dono”, explicou o cabo Sidney Santos, que dirigia a viatura

Nesta sexta-feira (25), um macaco prego invadiu uma viatura da Polícia Militar em Guarujá, no litoral de São Paulo, e tirou uma selfie com os oficiais.

De acordo com os policiais, o vidro da viatura estava aberto, e que eles “foram surpreendidos” pelo macaco, que entrou de repente. “A gente não viu de onde ele veio, mas ele era manso. A gente percebeu logo que não era um macaco selvagem, que tinha dono”, explicou o cabo Sidney Santos, que dirigia a viatura.

Sidney e o cabo Marcelo de Aguiar são do 21º Batalhão de Polícia Militar de Guarujá. Após cerca de cinco minutos, a dona do macaco, uma moradora do bairro que já procurava por ele, encontrou os policiais. Segundo o PM, ela possuía os papéis que comprovavam ser a responsável pelo animal.