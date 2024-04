Macaco 157: animal é flagrado entrando em mercado para tomar cerveja e comer em SC

Durante dois dias consecutivos, um acontecimento inusitado agitou um supermercado em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina: a presença de um macaco. O animal, identificado como um macaco-prego-preto macho, foi flagrado dentro do estabelecimento, onde se aventurou a beber cerveja, saborear pinhões e até mesmo pegar uma lâmina de barbear.

De acordo com informações fornecidas pelo Grupo de Operações e Resgate (GOR) da cidade, o macaco foi apreendido sem sofrer ferimentos. O tutor do macaco reside nas proximidades do supermercado, o que pode ter facilitado sua incursão no local.

Após sua captura, o macaco foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, localizado em Florianópolis, cidade situada cerca de 180 quilômetros ao Sul de São Francisco do Sul.