Loja faz sucesso após mulher viralizar ao contar que marido achou que o cartão foi clonado após ela usá-lo

No post, a servidora pública Ked Souza contou que o marido achou que o cartão tinha sido usado em uma casa de entretenimento adulto, porque o nome do comércio é “Garota de Luxo”

Uma loja de Anápolis, a 55 km de Goiânia, está fazendo sucesso após uma mulher do Rio de Janeiro viralizar ao contar que o marido achou que o cartão de crédito dele tinha sido clonado após ela fazer uma compra.

“Comprei biquíni na internet com o cartão do meu marido e daqui a pouco chega o dono do cartão esbaforido do nada: ‘Estou achando que clonaram meu cartão e foram em um puteiro. Gastaram meu cartão numa tal de Garota de Luxo, em Anápolis’”, contou a cliente no post.

Em seguida, a mulher completou dizendo que teve a “crise do ano”. O post foi feito na sexta-feira (14) e, até as 20h desta segunda-feira (17), já reunia mais de 41 mil curtidas e mais de 1,4 mil compartilhamentos.

Dono da loja, o empresário Lucas Samaronne de Oliveira, de 28 anos, conta que a loja está fazendo sucesso após o post da mulher, e que recebeu mensagem de vários moradores da cidade.

“Quando o marido viu a fatura, ele assustou e, de imediato, ele comunicou ela. Ela achou engraçado e postou, sem intenções. Depois, ela contou para a gente que tinha viralizado. Anápolis inteira está comentando”, contou o empresário.

A loja, que funciona há 7 anos em Anápolis, faz envios para todo o Brasil. Como eles possuem loja física e virtual, o empresário contou que isso facilitou que a mulher fizesse a compra durante a madrugada, o que contribuiu para a confusão. O pedido foi feito 1h50 de quinta-feira (13).

“Como ela fez a compra de madrugada, e ela é do Rio de Janeiro, e a loja em Anápolis, ele assustou e contou logo para a mulher”, disse.

SMS avisou marido sobre compra

Dona do perfil, Ked Souza contou que fez a compra com o cartão do marido porque cancelou todos os cartões de crédito dela. No dia, ela disse que pesquisou por “biquíni vermelho” na internet e achou a loja. Após fazer o pagamento, ela disse que o esposo recebeu um SMS avisando da compra (veja foto acima).

“Meu marido estava trabalhando e o cartão dele é salvo na minha conta. Comprei nesse horário, quase 2 da manhã, e ele chegou em casa em torno de 30 minutos depois. O banco enviou o SMS para ele”, contou.

Ked contou ainda que, quando o marido chegou, foi direto até ela, que estava vendo TV, e avisou que estava achando que o cartão tinha sido clonado.

“Ele falou ‘recebi SMS, meu cartão foi usado numa tal Garota de Luxo de Anápolis’. Eu chorei de rir e falei ‘fui eu, garoto, comprei biquíni’. Aí ele caiu na risada também, mas estava esbaforido e apavorado”, lembra

Ked contou ainda que teve mais de 1 milhão de impressões no post e que ficou surpresa com a repercussão.

“Eu ri muito e no dia seguinte compartilhei no Twitter. A repercussão me espantou bastante”, contou.