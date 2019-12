Locutor de Rodeio Asa Branca é internado em UTI

PUBLICIDADE 

Internado na madrugada desta sexta-feira em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o locutor Asa Branca deu entrada no Hospital Vereador José Storopolli, o Vermelhinho, na zona norte de São Paulo. A esposa Sandra dos Santos foi quem informou a internação.

No último dia 22, o locutor havia recebido alta do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Portador do vírus HIV, o locutor de rodeio foi diagnosticado com câncer na mandíbula, e está com tumores em vários pontos da gargante e boca. Por volta das 14h30 a esposa confirmou que Asa Branca permanecia internado.

Logo após receber alto no dia 22, Sandra disse que o marido não reclamava de dor, que passava maior parte do tempo dormindo e que acordava apenas para tomar a medicação indicada.

Uma vaquinha virtual foi criada por Sandra para tentar arrecadar fundos para ajudar no custeio do tratamento, uma vez que os valores geralmente são elevados.

Ícone dos rodeios

Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos foi milionário e uma lenda viva no mundo dos rodeios por criar um novo estilo de narração. Ele já chegou a ganhar R$1 milhão em um único mês. Morava nos Jardins e andava pra cima e para baixo com helicópteros e aviões fretados como meio de transportes.