Linha de brinquedos homenageia profissionais de serviços essenciais

Com o objetivo de homenagear os profissionais envolvidos no combate ao novo coronavírus a Mattel lançou uma linha de brinquedos temática. Além disso, parte do valor das vendas dos produtos será doado para um fundo de auxílio para profissionais da área de saúde.

Os brinquedos fazem parte da linha #ThankYouHeroes, ou “Obrigado Heróis”, em tradução livre, que foi divulgada pela empresa nesta quarta-feira, 29, e representam enfermeiros, médicos e também entregadores de aplicativo, motoristas e empregados de mercados.

Todos os produtos estão sendo vendidos por 20 dólares, ou R$ 106 na cotação atual, cada um. Desse valor, 15 dólares serão enviados para o First Responder First, projeto que destina os recursos para a compra de equipamentos de proteção, suprimentos essenciais, acomodação, comida, cuidados de saúde mental e outras necessidades atuais dos profissionais da área de saúde.

As vendas foram iniciadas nesta quarta-feira, 29 mas os brinquedos só começarão a ser enviados a partir do dia 31 de dezembro de 2020.

Estadão Conteúdo