Liminar da Justiça impede mãe de difamar salão de beleza na internet no RS

Tribunal de Justiça do RS concedeu uma liminar que impede a influenciadora Thielly de difamar o salão de beleza Glamour Kids na internet

Na noite deste sábado, 28, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu uma liminar que impede a influenciadora Thielly Souza de difamar o salão de beleza Glamour Kids na internet. A pena por descumprimento é uma multa de R$ 5 mil por publicação, de acordo com decisão da juíza plantonista Cristina Nosari Garcia.

No dia 25 de maio, a influenciadora fez publicações contra o salão após o corte de cabelo do filho de cinco anos não sair conforme o desejado. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Os advogados da influenciadora David Domingues e Verônica Pineroli Gios De Lara informaram que vão recorrer da decisão e que Thielly Souza vai se manifestar no processo. “Ela está orientada a não comentar nada, nem publicar nas redes sociais citando o salão e a dona do salão, que é o que a liminar concedeu”, disse Domingues.

O pedido de liminar foi feito pelos advogados Karin Kramer e Guilherme Wünsch, do escritório Denise Fincato Advogados, que representa o salão. De acordo com eles, as medidas foram tomadas de forma emergencial para que não houvessem mais danos aos serviços do estabelecimento.

“Nós tomamos todas as medidas emergenciais para que cessassem os danos que vinham ocorrendo desde o momento em que a mãe do menino compareceu ao salão. A reputação [do salão] ficou totalmente abalada. Não há dúvidas de que os danos ocorreram e continuaram ocorrendo porque se prolongaram ao longo do tempo”, destaca Karin.

Os advogados destacam que a questão não entra no mérito do corte de cabelo ter sido bem feito ou não, mas sim sobre os direitos do estabelecimento.

O advogado da influenciadora disse não haver processo contra o salão, nem interesse em indenização.

Relembre o caso

Uma influenciadora digital fez publicações contra um salão de beleza de Porto Alegre na quarta-feira, 25, após o corte de cabelo do filho de cinco anos não sair conforme o desejado. Thielly Souza, de Guaíba, na Região Metropolitana da Capital, postou vídeos e fotos nas redes sociais, mostrando o antes e o depois do penteado do menino.

Thielly registrou um boletim de ocorrência contra o estabelecimento na quarta à noite. O menino não cortava o cabelo há quase quatro anos. Segundo a mãe, o cabeleireiro, enquanto fazia o corte, pedia para ela ficar calma.

A influenciadora diz que não recebeu nota fiscal e que não conseguiu conversar com o gerente do estabelecimento. O estabelecimento não teria aceitado o pagamento do serviço. Ela afirma que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais.

Na quinta-feira, 26, mãe e filho foram a outro salão refazer o corte.

O vídeo publicado por Thielly no TikTok alcançou mais de 1,4 milhão de curtidas cerca de 18 horas após a divulgação. Quase 35 mil usuários haviam comentado a postagem. Thielly tem mais de 500 mil seguidores na rede social, além de outros 100 mil no Instagram.

Após as postagens, a influenciadora relatou ter sofrido ataques na internet pelos vídeos e fotos publicadas. Ela diz que a repercussão foi inesperada e não imaginava ter quase 20 milhões de visualizações no TikTok. O intuito da manifestação, segundo ela, foi chamar a atenção a uma suposta negligência do salão.