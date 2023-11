Líder religioso suspeito de série de estupros é solto

O religioso, líder do grupo evangélico Galpão, foi preso em 20 de setembro

Na última quinta-feira, 16, Victor de Paula Gonçalves, de 27 anos, mais conhecido como Victor Bonato, acusado de estupro, foi solto após passar 56 dias detido. O religioso, líder do grupo evangélico Galpão, foi preso em 20 de setembro, após três mulheres que frequentavam o grupo o acusarem de crimes sexuais.

A decisão de soltura foi tomada pela Justiça, baseada no entendimento do juiz Fabio Calheiros do Nascimento, que destacou a existência de detalhes nos depoimentos das supostas vítimas que “não se mostram consistentes para sustentar um processo judicial, mesmo depois de concluída a investigação”.

O magistrado avaliou que alguns dados fornecidos pelas denunciantes não pareciam abusivos e apontou lacunas na investigação que deveriam ter sido mais detalhadamente apuradas para fundamentar um processo criminal contra o acusado.

Apesar da soltura, o juiz impôs medidas cautelares, determinando que Victor Bonato mantenha uma distância mínima de 200 metros das três mulheres que o denunciaram. Além disso, ele está proibido de manter contato com as denunciantes e seus familiares.