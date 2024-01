Líder de facção e foragido é preso no RS

O preso, considerado de alta periculosidade, estava condenado a 30 anos de reclusão por três homicídios duplamente qualificados

Uma ação integrada envolvendo a Polícia Federal (PF), a Polícia Civil e a Brigada Militar culminou na prisão de um dos criminosos mais procurados na região da Serra Gaúcha, apontado como líder de uma facção atuante no Rio Grande do Sul. O indivíduo, foragido há mais de três anos, foi localizado e detido nesta terça-feira (9/1) no Rio de Janeiro (RJ) por agentes da PF.

A identidade do criminoso estava sendo mantida em sigilo, pois ele utilizava um nome falso e residia em um apartamento no bairro de Copacabana. Sua captura foi possível graças à eficiente troca de informações entre as instituições de segurança.

