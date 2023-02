Leopardo deixa pelo menos cinco pessoas feridas em tribunal indiano

Divulgadas nas redes sociais, as imagens do incidente mostram vários homens feridos no tribunal de Ghaziabad após o ataque do felino

Um leopardo feriu ao menos cinco pessoas nesta quarta-feira (08) após entrar em um tribunal nas redondezas de Nova Délhi, segundo informações da polícia. Divulgadas nas redes sociais, as imagens do incidente mostram vários homens feridos no tribunal de Ghaziabad após o ataque do felino. A AFP obteve acesso a um vídeo que mostra os policiais com coletes à prova de balas, agitando pedaços de madeira com a mão e pendurando redes dentro do tribunal, em uma tentativa de encurralar o animal. “O leopardo pulou em pânico no tribunal e entre cinco e seis pessoas ficaram feridas. Eles estão tentando capturá-lo”, disse um funcionário da delegacia local, que não quis se identificar. Ghaziabad fica no extremo leste de Nova Délhi, perto de uma área florestal onde vivem leopardos. Pelo menos 12.000 felinos desta espécie vivem na Índia. A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) classificou-os como uma espécie vulnerável. As autoridades dizem que, em média, um leopardo é morto todos dias ao entrar em áreas ocupadas por humanos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O número de incidentes envolvendo os animais aumenta por conta do encolhimento dos habitats florestais na Índia. © Agence France-Presse