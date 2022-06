Leões são atacados por hipopótamo em rio na África

Em vídeo publicado no Twitter mostra um hipopótamo atacando um trio de leões que tentava atravessar um rio em Botsuana, na África

Em vídeo publicado no Twitter mostra um hipopótamo atacando um trio de leões que tentava atravessar um rio em Botsuana, na África. O registro foi feito pelo jornalista americano Yashar Ali, colaborador da revista New York Magazine e do portal The Huffington Post.

Na gravação é possível ver o hipopótamo na água avançando com velocidade em direção aos felinos. Um dos três leões retorna para a margem, enquanto os outros dois que ainda estavam na água são atacados. Um consegue escapar das investidas de hipopótamo e alcança outra margem do rio. Já o terceiro leão é mordido pelo animal e trava uma luta até se aproximar da margem e fugir do ataque.

O vídeo publicado por Yashar Alifoi foi compartilhado pela bióloga brasileira Fernanda Rennó. No post, ela explicou que os hipopótamos são majoritariamente herbívoros, no entanto, podem ser bem agressivos. “Eles são extremamente territorialistas e agressivos quando provocados ou ameaçados”, escreveu a bióloga.

“Um detalhe que chamou a atenção foi a velocidade com que ele se move na água. O mais fascinante nisso tudo é que hipopótamos não nadam no sentido próprio da palavra. Eles são muito densos e mantêm contato com o fundo para se locomover. Então geralmente correm ou saltam”, destacou Fernanda.