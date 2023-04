Larvas são encontradas em pacote de feijão em SP

As larvas foram encontradas em cestas básicas, elas são retiradas por unidade escolar mensalmente

Uma funcionária da Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, flagrou larvas em um pacote de feijão que veio em uma cesta básica, o caso aconteceu nesta sexta-feira (14).

Essa foi a segunda vez que a funcionária flagra pacotes com larvas, na primeira vez a mulher preferiu não divulgar.

“Cada vez pior. Antigamente mandavam tudo bonitinho, de um mês pra cá começaram a esculachar”, disse a funcionária.

A mulher contou que, em outra ocasião, achou alguns bichos se movimentando na água do cozimento do arroz. “O feijão no pacote [fechado] mesmo já vem com o bicho. Está difícil porque a gente não ganha de graça, a gente trabalha para isso”.

A funcionária afima que jogou fora o feijão imediatamente após notar a presença dos bichos. “A gente tem que descartar. Não pode colocar no armário pois, se colocar junto de outros alimentos, acaba passando”.

A cesta básica foi entregue na última segunda-feira (10). “Muitas pessoas reclamam da cesta porque as coisas são de péssima qualidade. Eu acho isso um cúmulo porque a gente trabalha, levanta cedo para levar o alimento para dentro de casa e quando a gente vai fazer está com bicho”.

“Acha que uma criança vai querer comer um arroz com bicho dentro? Com uma larva dentro? Não vai querer. Isso para mim é desrespeito com a gente que trabalha (…) não se dá coisa velha para os outros”, finalizou.