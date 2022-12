Ladrões invadem fazenda, furtam ovelhas e matam cão enforcado

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura um crime de furto e crime ambiental

Ladrões invadiram um imóvel em uma propriedade e furtaram onze cabeças de ovelha, um botijão de gás e outros objetos na madrugada desta quarta-feira (14) na localidade de Malhada Grande, em Novo Oriente, no interior do Ceará. Antes de fugir do local, os criminosos ainda mataram um cachorro enforcado com uma corda em uma árvore.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura um crime de furto e crime ambiental, registrado em um imóvel no município de Novo Oriente e que conforme as primeiras informações, indivíduos chegaram ao endereço, situado na localidade e subtraíram animais e objetos do local. Durante a ação criminosa, um cachorro foi morto.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam buscas na região. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Novo Oriente, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime.